Школы будущих родителей обучили в этом году 35 тыс. жителей Подмосковья
Более 35 тыс. жителей Московской области с начала года прошли обучение в специальных школах будущих родителей, работающих в учреждениях родовспоможения. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Занятия проводят бесплатно квалифицированные специалисты, в том числе акушеры-гинекологи, неонатологи, перинатальные психологи и другие специалисты.
«На занятиях специалисты рассказывают о подготовке к родам, уходе за новорождённым, послеродовом периоде, грудном вскармливании, возможностях системы родовспоможения, отвечают на интересующие вопросы. С начала года обучение в школах будущих родителей прошли более 35 тыс. человек», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Расписанием занятий школ будущих родителей можно найти на сайтах медицинских организаций. А подробнее узнать о системе родовспоможения в регионе можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».
Помимо этого, в Подмосковье работает одноимённый Единый колл-центр системы родовспоможения региона. Звонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8 до 20 часов. Звонок бесплатный.