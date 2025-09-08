Школы будущих родителей обучили в этом году 35 тыс. жителей Подмосковья

08 сентября 2025, 12:55

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 35 тыс. жителей Московской области с начала года прошли обучение в специальных школах будущих родителей, работающих в учреждениях родовспоможения. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Занятия проводят бесплатно квалифицированные специалисты, в том числе акушеры-гинекологи, неонатологи, перинатальные психологи и другие специалисты.



«На занятиях специалисты рассказывают о подготовке к родам, уходе за новорождённым, послеродовом периоде, грудном вскармливании, возможностях системы родовспоможения, отвечают на интересующие вопросы. С начала года обучение в школах будущих родителей прошли более 35 тыс. человек», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.