На работу в подмосковные коммунальные службы в январе приняли более 230 человек

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Ряды подмосковных коммунальных служб за январь пополнили свыше 230 сотрудников. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В регионе продолжают привлекать кадры в отрасль жилищно-коммунального хозяйства. Сегодняшний день в уборке дворов, общественных пространств и обслуживании многоквартирных домов в Подмосковье ежедневно задействованы порядка 30 тыс. человек.
По данным Минчистоты, за январь в МБУ по содержанию территорий трудоустроился 221 сотрудник, а в управляющие организации –16 человек.
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«Подбор кадров мы начали летом. Чуть больше чем за полгода в муниципальные бюджетные учреждения по содержанию территорий и в управляющие компании привлекли более 3,5 тыс. человек. Самые востребованные профессии на рынке сейчас – дворники, сантехники и механизаторы», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.Он добавил, что всех коммунальщиков при необходимости стараются обеспечить общежитиями, предоставить социальную поддержку и профессиональное обучение. Средний уровень их зарплат составляет 65-70 тыс. рублей.
По данным Минчистоты, за январь в МБУ по содержанию территорий трудоустроился 221 сотрудник, а в управляющие организации –16 человек.
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Лора Луганская