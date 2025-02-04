Подмосковные КПО получили более 1 млн тонн полезного технического грунта

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Подмосковные комплексы переработки отходов в 2024 году получили около 1 млн тонн технического грунта. Для этого на компостирование направили 1,8 млн тонн органических отходов, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Компостирование – технология, которая подразумевает ускорение естественного процесса расщепления органического сырья для получения такого полезного продукта, как техногрунт. Его используют в строительстве и рекультивации дорожного покрытия; пересыпке промежуточных изолирующих слоев в КПО; экспериментальной посадке растений», – рассказали в пресс-службе.Ранее на территории комплекса по переработке отходов «Нева» провели аграрный эксперимент. В специально оборудованной теплице в техногрунт высадили саженцы лаванды, манго и маракуйи.
А в КПО «Восток» оборудовали грядки с техногрунтом, на которых специалисты комплекса выращивают кабачки и другие овощи.
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Лора Луганская