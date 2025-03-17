На работу в Шатурскую больницу с начала года вышли пять новых врачей

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Пять новых врачей устроились на работу в Шатурскую больницу с начала текущего года — терапевт, рентгенолог, анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог и кардиолог, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.
Нового врача-кардиолога Замиру Хусаинову приняли в штат в начале марта. Замира Хусаинова окончила Ташкентский мединститут в 1982 году. Затем прошла интернатуру по терапии, а в 2020 году — переподготовку по кардиологии.
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«Работы предстоит много, нужно помочь жителям не допускать болезней, связанных с сердечно-сосудистой системой. Поэтому, прежде всего, буду настраивать население на регулярную профилактику и обследования», — сказала Замира Хусаинова.Приём она проводит три дня в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Направление можно получить у своего терапевта.
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Лев Каштанов