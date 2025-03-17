В Шатуре восстановят масштабное рыбоводное хозяйство

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Рыбоводное хозяйство мощностью 220 тонн продукции в год восстановят в Шатуре, соглашение об этом правительство Московской области подписало с агрофирмой «Рыбхоз Шатурский», инвестиции в проект составят около 60 млн рублей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«В рамках первого этапа реализации проекта планируется восстановление и зарыбление 98 гектаров прудов. Это позволит производить 70 тонн рыбы в год. На втором этапе должны восстановить и зарыбить ещё 210 га прудов, что даст ещё 150 тонн рыбы в год», — сказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Сергей Двойных.Отмечается, что в восстановленном рыбоводном хозяйстве будут выращивать карпов, щук, стерлядь, белых амуров, сомов, судаков и форель. Полностью ввести объект в эксплуатацию панируется в первом квартале 2031 года.
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