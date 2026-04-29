В Раменском открылась выставка студенческого плаката ко Дню Победы
В Гжельском государственном университете открыли выставку плакатов «Помним! Чтим! Гордимся!», посвящённую Победе советского народа в Великой Отечественной войне. О этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Плакаты выполнили студенты Института изобразительного искусства и дизайна.
«Эта выставка – напоминание о подвиге советского народа, о героизме и самопожертвовании. Это возможность отдать дань памяти павшим и выразить благодарность живым ветеранам. Это вклад молодёжи в сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма. Плакаты напоминают о важности сохранения мира, о необходимости помнить уроки истории и о ценности человеческой жизни», – отметили в администрации.
Выставка будет работать до конца мая.