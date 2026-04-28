Спектакль про Незнайку представил детский театральный коллектив в Раменском

28 апреля 2026, 17:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

26 апреля театральный коллектив «Фантазёры» представил премьеру спектакля «Приключения Незнайки и его друзей». Постановку показали на большой сцене ДК имени Воровского. В зале собрались юные зрители и поклонники известной сказки, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.







Перед началом руководитель коллектива Варвара Золотухина обратилась к публике. Она отметила, что многие знакомы с книгой о Незнайке, и подчеркнула рост юных актёров за прошедший сезон. По её словам, команда подготовила непростую, но яркую и весёлую постановку.



Создатели уделили особое внимание визуальной части. Участники коллектива сами изготовили значительную часть костюмов, декораций и реквизита.



В основу спектакля легла первая книга трилогии Николая Носова. Режиссёр перенесла на сцену эпизоды, в которых Незнайка пробует себя в разных профессиях, а затем вместе с друзьями строит воздушный шар и отправляется в путешествие.



Финал оформлен сценой с воздушным шаром на фоне голубого неба. Актёры исполняют заключительную песню. Тексты для музыкальных номеров написал автор-исполнитель Валентин Золотухин, а музыку он создал совместно с нейросетью.



Зрители тепло приняли премьеру, интересовались продолжением истории и поблагодарили юных артистов аплодисментами и цветами.