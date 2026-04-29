В Раменском открылась областная юношеская Спартакиада инвалидов

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

XVI юношеская летняя Спартакиада инвалидов Московской области открылась в спорткомплексе «Борисоглебский» в Раменском в среду, 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В соревнованиях принимают участи 13 команд из разных округов Подмосковья. Важность этого спортивного события отметил директор Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Дмитрий Котырев.





«В 2027 году у нас будет Спартакиада России, а возраст участников сейчас 14-17 лет. Сегодня у нас целый блок спортсменов именно этого возраста. Мы должны посмотреть, кого будем выставлять на всероссийские старты», — сказал Котырев.