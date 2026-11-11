На раменском стадионе «Сатурн» завершается масштабная реконструкция

11 ноября 2026, 14:12

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проверил ход работ на стадионе «Сатурн». На главном футбольном поле города сейчас завершается масштабный ремонт, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Основные работы уже выполнены. Установлен большой светодиодный экран, на котором зрителям будет хорошо видно изображение даже с последних рядов. На поле площадью свыше 9000 квадратных метров уложили новое искусственное покрытие. Обустроены дренажная система и ливневая канализация, которые помогут избежать скопления воды после дождей. Обновлены системы отопления, полива и подогрева поля, установлены поливочные спринклеры, смонтировано ограждение.

«Уверен, что после завершения всех работ «Сатурн» получит поле современного уровня, соответствующее требованиям профессионального футбола. Это значит, что будет больше возможностей для тренировок наших команд, спортшкол и любительских лиг. Ярче и комфортнее станет атмосфера на матчах для болельщиков», – отметил Малышев.