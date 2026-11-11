В Раменском волонтёрам СВО вручили почётный знак «Крест морской пехоты»
В Раменской центральной библиотеке фронтовым волонтёрам вручили почётный знак «Крест морской пехоты». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
В зале собрались неравнодушные жители муниципалитета, которые помогают 61-й бригаде ВМФ.
«Сегодня мы чествовали волонтёров, которые, не жалея себя, помогают в зоне спецоперации. Это люди, которые приходят на помощь, привозят гуманитарные грузы. За это 61-я бригада ВМФ, в которой служит наш земляк «Островной», наградила их почётным знаком «Крест морской пехоты», – рассказала супруга участника СВО, организатор мероприятия Мария Фролова.Она подчеркнула, что эту награду нельзя купить или получить по собственному желанию. Её вручают только по ходатайству военной части. У награды есть специальные номерные знаки, а изготавливают её специально на заказ.
Среди участников церемонии были родители участника СВО, военнослужащего 61-й бригады ВМФ Максима Фролова с позывным «Островной», его друзья и единомышленники. В числе гостей были также фронтовые волонтёры, ветераны боевых действий, помощник депутата Мособлдумы Олег Хомяков и многие другие.
Награды от морпехов вручили фронтовым волонтёрам Лидии Фроловой, Александру Чуфаровскому, лидеру волонтёрской группы ОТРЯД РАМЕНСКОЕ Маргарите Удаловой, настоятелю Димитрие-Солунского храма протоиерею Андрею Подорванову. Он отметил, что помогает не один – весь приход присоединился к поддержке бойцов.