Раменские дзюдоисты привезли две медали с межрегионального фестиваля

11 ноября 2026, 13:58

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Юные спортсмены Раменского муниципального округа завоевали две медали VIII межрегионального фестиваля дзюдо, который прошёл Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Соревнования состоялись в спортивной школе олимпийского резерва «Академия единоборств». В них участвовали мальчики и девочки 2014-2017 годов рождения.

«Спортивную школу «Авангард» представляли воспитанники тренера-преподавателя Валерия Муравского. По итогам соревнований серебро забрал Тимур Ялама, выступавший в весовой категории 66 килограммов. Бронзу завоевал Тимур Мурадов в категории до 60 килограммов. Арслан Ахуньянов в той же категории провёл две встречи. Он остался без наград, но получил богатый соревновательный опыт», – рассказали в пресс-служб