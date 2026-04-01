На развитие мясного животноводства в Подмосковье направят более 23 млн рублей

01 апреля 2026, 18:20

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области с 4 по 14 апреля состоится отбор получателей субсидии на развитие мясного животноводства. Итоги подведут 21 апреля, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.





В этом году на поддержку этого направления выделили более 23 миллионов рублей.

«Принять участие в отборе смогут сельхозпроизводители, зарегистрированные в налоговых органах региона, ведущие деятельность в Подмосковье. Исключение составят личные подсобные хозяйства и сельхозкооперативы. Главное условие – наличие маточного товарного поголовья по состоянию на 1 января 2026 года, что подтверждает фактическую работу хозяйства в мясном направлении», – пояснили в ведомстве