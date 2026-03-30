Подмосковный комбинат более чем в пять раз увеличил выпуск греческого йогурта

30 марта 2026, 22:18

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На подмосковном молочном комбинате «Чеховский» более чем в пять раз увеличили мощности по производству греческого йогурта – до 1 550 тонн в месяц. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Предприятие является флагманской площадкой компании «Логика молока», одного из ведущих производителей молочной продукции, детского питания и напитков на растительной основе в России. По данным ведомства, рост обеспечили за счёт модернизации и внедрения технологических решений.

«Продукция «Логики молока» выпускается на 13 предприятиях в разных регионах России и соответствует всем стандартам качества и пищевой безопасности. Расширение производства связано с ростом спроса на продукты с высоким содержанием белка и интересом к здоровому питанию. По итогам прошлого года продажи греческого йогурта под брендом компании выросли на 12% в натуральном выражении», – отметили в региональном Минсельхозпроде.