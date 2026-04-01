В Долгопрудном построят новый комплекс «Чистой Линии»
Правительство Московской области и компания «Чистая Линия» (ООО) реализуют масштабный инвестпроект по расширению производственных мощностей в городском округе Долгопрудный. Инициатива предусматривает возведение логистического и производственного комплексов, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ноябре 2024 года предприятие уже ввело в эксплуатацию трехэтажное здание логистического центра, оснащенное холодильными камерами. В настоящее время ведется разработка проектной документации для производственного блока, запуск которого намечен на декабрь 2027 года.
Общий объем инвестиций в проект составит 2,5 миллиарда рублей. Благодаря этому будет создано 500 новых рабочих мест, а мощность производства возрастет до 31 тысячи тонн мороженого в год.
ООО «Чистая Линия» входит в число крупнейших отечественных производителей мороженого, занимая лидирующие позиции по объему продаж в Московской области и Центральном федеральном округе. Бренд известен широким ассортиментом, насчитывающим более 150 видов мороженого, а также расширенной линейкой молочной продукции.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркивают, что реализация этого проекта позволит укрепить позиции Подмосковья как одного из ведущих центров пищевой промышленности страны, обеспечит жителей региона качественной продукцией и даст импульс дальнейшему развитию отрасли.
