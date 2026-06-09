На развитие подмосковных наукоградов направили около 186 млн рублей

09 июня 2026, 10:16

оригинал Фото: медиасток.рф

Около 186 миллионов рублей выделили в Московской области в текущем году на развитие наукоградов. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.





В настоящее время в регионе статус наукоградов имеют восемь городов — Фрязино, Реутов, Серпухов, Черноголовка, Королёв, Жуковский, Дубна, а с этого года — и Долгопрудный.





«Наши наукограды являются мощным инновационным кластером. Это динамично развивающиеся территории, которые мы системно поддерживаем. В 2026 году на социально-экономическое развитие наукоградов направили около 186 миллионов рублей, а с 2021 года — более 1,7 млрд», — сказал Игорь Брынцалов.