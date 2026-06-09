Пожар на складе в Дзержинском потушили
Возгорание, вспыхнувшее на складе с текстилем в городе Дзержинский округа Люберцы, удалось потушить. Пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Информация о возгорании поступила от очевидца на пульт дежурного в понедельник, 8 июня, в 14:55.
«Пожар вспыхнул в двухэтажном здании склада, расположенном по адресу: Дзержинское шоссе, дом №1. Площадь возгорания составила приблизительно 300 квадратных метров», — говорится в сообщении.В тушении участвовали 44 пожарных, были задействованы 14 единиц техники. Открытое горение удалось ликвидировать в 22:41. Сейчас помещения проливают. Причину пожара устанавливают специалисты.
В администрации муниципалитета напомнили, что обо всех нештатных ситуациях жители могут сообщить по телефону горячей линии: 8-800-350-78-08.