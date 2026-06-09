Пожар на складе в Дзержинском потушили

09 июня 2026, 09:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Возгорание, вспыхнувшее на складе с текстилем в городе Дзержинский округа Люберцы, удалось потушить. Пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Информация о возгорании поступила от очевидца на пульт дежурного в понедельник, 8 июня, в 14:55.





«Пожар вспыхнул в двухэтажном здании склада, расположенном по адресу: Дзержинское шоссе, дом №1. Площадь возгорания составила приблизительно 300 квадратных метров», — говорится в сообщении.