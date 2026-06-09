Власти Павловского Посада провели совещание по актуальным вопросам
Совещание по ряду актуальных вопросов провёл в Павловском Посаде временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов с профильными заместителями и представителями оперативных служб. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Тремя главными темами встречи стали ремонт детских площадок, вывоз мусора и покос травы.
«Власти постановили, что необходимо ввести чёткие графики покоса для всех служб, чтобы ни одна из территорий не выпадала из поля зрения. Кроме того, необходимо обеспечить более эффективное взаимодействие между управляющими компаниями и региональным оператором по вывозу мусора, чтобы не скапливались навалы», — говорится в сообщении.Детские площадки также следует привести в порядок, а о сроках проведения работ — ремонте, окраске и пр. — сообщать в объявлениях.