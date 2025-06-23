На региональных дорогах Московской области началось обустройство шумовых полос
Шумовые полосы начали обустраивать на потенциально опасных участках региональных дорог Подмосковья, работа ведётся в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Комплекты шумовых полос уже установили на 18 участках дорог в одиннадцати округах, объём работ составил около 250 квадратных метров. Всего до конца года шумовыми полосами будут обустроены более 60 участков региональных дорог», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Шумовые полосы устанавливают на участках перед пешеходными переходами, железнодорожными переездами, перекрёстками и выездами на магистрали. Такие полосы хорошо сказываются на концентрации внимания водителей и снижают случаи превышения скорости.