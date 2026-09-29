На региональных дорогах Подмосковья отремонтировали 13 остановок
13 остановочных павильонов, расположенных на региональных дорогах в десяти округах Московской области, отремонтировали специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели в городах и малых населённых пунктах.
«Крыши и стены павильонов привели в порядок на остановках «Улица Горького» на улице Обуховская в Солнечногорске, «ГПТУ-56» на улице Полиграфистов в Чехове, «Проспект Конструктора Селезнёва» на проспекте Конструктора Селезнёва в Дубне, «Южная Долина» на Зелёном шоссе в посёлке Горки Ленинские Ленинского округа, «Красная Горка» на проспекте Ленина, «Школа на Силикатной» на проспекте Юных Ленинцев и «Стадион Труд» на улице Клемента Готвальда в Подольске, «Военная часть» на Тураевской улице в Лыткарине, «ТЦ Конфитюр» на Лихачёвском проспекте в Долгопрудном и «Лесоторговый склад на Степаньковском шоссе» в посёлке Правдинский Пушкинского округа», — говорится в сообщении.Кроме того, на остановке «Лазарево» в деревне Марино под Клином починили лавку, а на остановке «Кафе» на Парковой улице в микрорайоне Котово в Долгопрудном и на остановке «Сабурово» в деревне Сабурово округа Щёлково восстановили урны.