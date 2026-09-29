Подмосковье вошло в число лидеров по заявкам на премию «Цифровые решения»

29 сентября 2026, 14:21

оригинал Фото: istockphoto.com/pcess609

932 компании из 68 российских регионов примут участие в главной ИТ-премии страны «Цифровые решения». На второе место по числу поданных заявок вышла Московская область. Об этом сообщает пресс-служба премии.





Конкурсанты будут соревноваться в 14 номинациях: «Лучшая цифровая платформа», «Лучший ИИ-агент», «Лучшее индустриальное ПО», «Лучшее пользовательское ПО», «Лучшее решение для подготовки кадров», «Лучший ИИ-сервис для бизнеса», «Лучший цифровой государственный сервис», «Инновация в сфере цифровой инфраструктуры», «Инновация в телекоме», «Лучшее решение в сфере цифровой безопасности», «Лучший облачный сервис», «Лучшее мобильное приложение для граждан», «Лучшее мобильное приложение для бизнеса» и «Лучший ИИ-сервис для государства».





«Всего были поданы 1 332 заявки. Больше всего заявок поступило от московских компаний: 580. На втором месте по этому показателю Московская область (98). Третье место занял Санкт-Петербург (82), четвёртое — Татарстан (42), а замыкает топ-5 Якутия (36)», — говорится в сообщении.