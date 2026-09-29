В Пушкине состоится презентация книги краеведа Ольги Соловьёвой о Летнем театре
Презентация книги «Культурный код Пушкино: Летний театр», которую написала дипломированный гид, исследовательница и краевед Ольга Соловьёва, состоится в ДК «Пушкино» 24 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского округа.
Писательница рассказала, что в ходе работы над книгой собрала информацию о местных театрах за период с 1877 по 2025 годы. Это позволило изучить досуг дачников конца ХIХ века и объяснить причину появления Летнего театра.
«Издание проиллюстрировано уникальными фотографиями из фондов Пушкинского краеведческого музея», — отмечается в сообщении.«Культурный код Пушкино: Летний театр» стал второй работой Ольги Соловьёвой, посвящённой родному городу. В 2025 году она выпустила монографию «Пушкино: прогулки по столетнему городу», за которую получила муниципальную премию в области культуры и искусства.