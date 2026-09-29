В Пушкине состоится презентация книги краеведа Ольги Соловьёвой о Летнем театре

29 сентября 2026, 14:33

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Презентация книги «Культурный код Пушкино: Летний театр», которую написала дипломированный гид, исследовательница и краевед Ольга Соловьёва, состоится в ДК «Пушкино» 24 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского округа.





Писательница рассказала, что в ходе работы над книгой собрала информацию о местных театрах за период с 1877 по 2025 годы. Это позволило изучить досуг дачников конца ХIХ века и объяснить причину появления Летнего театра.





«Издание проиллюстрировано уникальными фотографиями из фондов Пушкинского краеведческого музея», — отмечается в сообщении.