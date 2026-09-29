В Красногорске мужчина пневмопистолетом вбил себе в палец гвоздь
Мужчина случайно вогнал себе пневмопистолетом гвоздь в большой палец правой руки, когда делал ремонт на даче. Пострадавшему помогли врачи Красногорской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Извлечь гвоздь самостоятельно пациент не пытался — этому препятствовали антискользящие насечки: они дополнительно фиксировали инородное тело в живых тканях. Рентген показал, что гвоздь застрял между проксимальной и средней фалангами большого пальца.
«Травматологи обеспечили доступ к головке гвоздя, раскусили его над кожей и аккуратно извлекли. Затем наложили направляющие швы, дренировали рану и зафиксировали гипсовой лангетой», — рассказал заведующий травматологическим отделением Красногорской клинической больницы Ибрагим Абакаров.Он добавил, что после заживления подвижность пальца вернётся в полном объёме.