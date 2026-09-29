Достижения.рф

В Красногорске мужчина пневмопистолетом вбил себе в палец гвоздь

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Мужчина случайно вогнал себе пневмопистолетом гвоздь в большой палец правой руки, когда делал ремонт на даче. Пострадавшему помогли врачи Красногорской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.



Извлечь гвоздь самостоятельно пациент не пытался — этому препятствовали антискользящие насечки: они дополнительно фиксировали инородное тело в живых тканях. Рентген показал, что гвоздь застрял между проксимальной и средней фалангами большого пальца.

«Травматологи обеспечили доступ к головке гвоздя, раскусили его над кожей и аккуратно извлекли. Затем наложили направляющие швы, дренировали рану и зафиксировали гипсовой лангетой», — рассказал заведующий травматологическим отделением Красногорской клинической больницы Ибрагим Абакаров.
Он добавил, что после заживления подвижность пальца вернётся в полном объёме.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0