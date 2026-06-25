На региональных дорогах Подмосковья починили пять искусственных неровностей

25 июня 2026, 14:25

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Пять искусственных неровностей отремонтировали на этой неделе специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в четырёх округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Искусственные неровности устанавливают для принудительного снижения скорости. Это уменьшает риск ДТП на нерегулируемых перекрёстках и в прочих потенциально опасных местах, а также рядом с социальными объектами.





«Неровности починили на Институтской улице в посёлке Менделеево под Солнечногорском, на улице Лесная в Луховицах и на улице Опалиха в Красногорске», — говорится в сообщении.