Расписание на Курском направлении изменится с 29 июня по 3 июля

25 июня 2026, 13:36

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Курском направлении, изменится с 29 июня по 3 июля из-за капремонта пути на участке между станциями Столбовая и Чехов. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.





Работы планируют проводить каждый день с 18:00 до 6:00. В этот период на указанном участке будут закрывать второй главный путь на Москву.





«В связи с этим часть поездов выведут из расписание, а ряд других пустят по укороченному маршруту: от и до станций Подольск и Львовская», — говорится в сообщении.