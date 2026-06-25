Расписание на Курском направлении изменится с 29 июня по 3 июля
График движения пригородных поездов, курсирующих на Курском направлении, изменится с 29 июня по 3 июля из-за капремонта пути на участке между станциями Столбовая и Чехов. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
Работы планируют проводить каждый день с 18:00 до 6:00. В этот период на указанном участке будут закрывать второй главный путь на Москву.
«В связи с этим часть поездов выведут из расписание, а ряд других пустят по укороченному маршруту: от и до станций Подольск и Львовская», — говорится в сообщении.Пассажиров просят с пониманием относиться к временным неудобствам и заранее уточнять актуальное расписание. Его можно посмотреть на сайте ЦППК и в мобильном приложении компании-перевозчика.