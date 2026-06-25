Для студентов Павлово-Посадского техникума провели занятие по безопасности
Занятие на тему «Гражданская оборона и личная безопасность» провели для первокурсников Крупинского структурного подразделения Павлово-Посадского техникума. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на Минобразования Московской области.
Инициатором мероприятия стала социальный педагог Алла Сазонтова.
«Студентам рассказали, как действовать в случае обнаружения дронов или при угрозе их атаки», — говорится в сообщении.На занятии ребятам показали обучающий видеоролик, содержащие чёткие алгоритмы действий. По итогам мероприятия все слушатели получили тематические памятки.
Ранее сообщалось, что 7 июля в ДК «Октябрь» в Павловском Посаде проведут донорскую акцию. Принять в ней участие смогут все желающие.