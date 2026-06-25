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Для студентов Павлово-Посадского техникума провели занятие по безопасности

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Занятие на тему «Гражданская оборона и личная безопасность» провели для первокурсников Крупинского структурного подразделения Павлово-Посадского техникума. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на Минобразования Московской области.



Инициатором мероприятия стала социальный педагог Алла Сазонтова.

«Студентам рассказали, как действовать в случае обнаружения дронов или при угрозе их атаки», — говорится в сообщении.
На занятии ребятам показали обучающий видеоролик, содержащие чёткие алгоритмы действий. По итогам мероприятия все слушатели получили тематические памятки.

Ранее сообщалось, что 7 июля в ДК «Октябрь» в Павловском Посаде проведут донорскую акцию. Принять в ней участие смогут все желающие.
Лев Каштанов

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