На региональных дорогах Подмосковья построили 12 линий освещения
Строительство 12 линий наружного освещения вдоль региональных дорог завершили в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Общая протяжённость новых линий освещения составляет около 22 километров. Они расположены в девяти округах — Чехове, Серпухове, Истре, Лыткарине, Сергиево-Посадском, Одинцовском, Дмитровском, Домодедове и Подольске», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Самый большой объём работы выполнили в Одинцовском округе, Истре и Чехове.
Всего до конца года в Московской области должны обустроить и подключить 38 километров новых линий освещения.