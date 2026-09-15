В школе Подольска открыли два аграрных класса

15 сентября 2026, 10:44

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Два агропромышленных класса со специализацией «Биотехнологии и пищевое производство» открыли в подольской школе имени Героя России Куимова. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Агротехнологии по углублённой программе изучают более 50 семиклассников и десятиклассников.





«В программу входят усиленные курсы предметов естественнонаучного цикла, специализированные сельскохозяйственные занятия, а также практика на предприятиях АПК», — говорится в сообщении.