На региональных дорогах Подмосковья построят более 60 км тротуаров

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 60 километров тротуаров построят вдоль региональных дорог Московской области в текущем году, работы проведут в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Тротуарами оборудуют около 70 участков региональных дорог общей протяжённостью более 60 км в 20 округах Подмосковья. Работы начнутся при благоприятных погодных условиях в весенне-летний период и завершатся осенью», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Самый большой объём работ проведут в округах Серпухов, Чехов, Раменский, Богородский и Коломна.
Программа строительства тротуаров формируется с учётом предложений администрации округов, ГАИ Подмосковья и жителей области.
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