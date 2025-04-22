В Подмосковье ликвидировали более 90 нелегальны подходов к ж/д путям

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Более 90 несанкционированных переходов через железнодорожные пути и проходов к станциям ликвидировали в 22 округах Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«С начала 2025 года специалисты оборудовали вдоль железнодорожных путей 300 метров ограждений, из них 110 метров — железобетонные, таким образом в 22 округах было перекрыто свыше 90 опасных троп», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Самый большой работ провели в городском округе Люберцы: там перекрыли 12 нелегальных проходов.
В министерстве напомнили, что переходить железную дорогу можно только по специально оборудованным переходам. При этом нужно снять наушники и не отвлекаться на гаджеты. Штраф за нарушение правил перехода путей составляет 1,5 тыс. рублей.
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Лев Каштанов