Расписание электричек Ленинградского направления изменится 26 апреля

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов Ленинградского направления и МЦД-3 изменится в субботу, 26 апреля, в связи с ремонтно-путевыми работами на участках Москва —Подсолнечная и Бологое — Крюково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«Часть поездов, курсирующих на участке МЦД-3 между Москвой и станцией Зеленоград-Крюково, отменят, у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, некоторые проследуют по укороченному маршруту. А на участке межу Москвой и станцией Подсолнечная часть поездов отменят, а у части сократят число остановок», — говорится в сообщении.Пассажиров просят учесть эту информацию при планировании поездок. Актуальное расписание они могут посмотреть на информационных табло на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте МТППК или через приложение «РЖД Пассажирам».
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Лев Каштанов