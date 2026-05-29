На региональных дорогах Подмосковья приступили к строительству тротуаров
Строить тротуары начали на семи участках региональных дорог в Московской области. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Тротуары общей протяжённостью шесть километров строят в округах Чехов, Солнечногорск, Одинцовский и Волоколамский.
«Всего для безопасности и удобства пешеходов в текущем сезоне в Подмосковье построят свыше 68 километров тротуаров. Завершить работы планируется осенью», — сказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.В округе Чехов строительство идёт на трёх дорогах: на Старом Симферопольском шоссе у деревень Углешня и Красные Холмы, на пути из села Новосёлки в деревню Крюково и в деревне Красные Орлы.
В Одинцовском округе тротуар строят на Можайском шоссе у села Жаворонки, в Волоколамском округе — на Волоколамского шоссе в микрорайоне Возмище, а в Солнечногорске — между автобусными остановками «Тимоново» и «Рыбхоз» и в деревне Редино.