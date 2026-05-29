На региональных дорогах Подмосковья приступили к строительству тротуаров

29 мая 2026, 14:23

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Строить тротуары начали на семи участках региональных дорог в Московской области. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Тротуары общей протяжённостью шесть километров строят в округах Чехов, Солнечногорск, Одинцовский и Волоколамский.





«Всего для безопасности и удобства пешеходов в текущем сезоне в Подмосковье построят свыше 68 километров тротуаров. Завершить работы планируется осенью», — сказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.