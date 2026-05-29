В Пушкине проверили ход благоустройства двора на Московском проспекте
Дворовую территорию у домов № 29, №29А, №31 и №33 на Московском проспекте в городе Пушкино благоустраивают. Ход работ, стартовавших в конце апреля, проверили председатель окружного Совета депутатов округа Артём Садула и его заместитель Николай Михайлин. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
В программу благоустройства входит замена асфальта на проездах, строительство новых тротуаров, организация парковочных мест и озеленение.
«Работы в этом дворе проводят по наказам жителей, которые они передали в ходе выездной администрации. Мы видим, что территория находится в комплексном ремонте, который близится к завершению», — сказал Артём Садула.Он добавил, что всего в текущем году в Пушкинском округе благоустроят 14 дворов.