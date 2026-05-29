В Пушкине проверили ход благоустройства двора на Московском проспекте

29 мая 2026, 12:47

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Дворовую территорию у домов № 29, №29А, №31 и №33 на Московском проспекте в городе Пушкино благоустраивают. Ход работ, стартовавших в конце апреля, проверили председатель окружного Совета депутатов округа Артём Садула и его заместитель Николай Михайлин. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





В программу благоустройства входит замена асфальта на проездах, строительство новых тротуаров, организация парковочных мест и озеленение.





«Работы в этом дворе проводят по наказам жителей, которые они передали в ходе выездной администрации. Мы видим, что территория находится в комплексном ремонте, который близится к завершению», — сказал Артём Садула.