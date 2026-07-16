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На региональных дорогах Подмосковья установили более 300 шериф-балок

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 300 шериф-балок — устройств, имитирующих проблесковый маячок ДПС, — установили на региональных дорогах Московской области с начала текущего года специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Работы направлены на снижение риска ДТП, они проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Шериф-балки установили в 35 округах — как в населённых пунктах, так и за их пределами. Наибольший объём работ провели в Истре, Раменском и Орехово-Зуевском округах», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
Он добавил, что эти спецустройства монтируют на участках с повышенной аварийностью и потенциально опасных. Сигал ДПС заставляет водителей снижать скорость и быть аккуратнее и внимательнее.
Лев Каштанов

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