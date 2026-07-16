В Подмосковье по заявкам жителей отремонтировали окна более чем в 200 подъездах
Ремонт окон более чем в 200 подъездах многоквартирных домов провели коммунальщики Московской области по заявкам жителей в июне текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Замена разбитых стекол, а также обновление или регулировка фурнитуры не требует от жильцов дополнительной оплаты.
«Окна в подъездах должны приводить в порядок сотрудники управляющей компании за счет средств, которые вносятся на содержание общедомового имущества», — говорится в сообщении.Работы провели в Красногорске, Балашихе, Истре и других округах Московской области.
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