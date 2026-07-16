В Подмосковье по заявкам жителей отремонтировали окна более чем в 200 подъездах

16 июля 2026, 16:13

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Ремонт окон более чем в 200 подъездах многоквартирных домов провели коммунальщики Московской области по заявкам жителей в июне текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Замена разбитых стекол, а также обновление или регулировка фурнитуры не требует от жильцов дополнительной оплаты.





«Окна в подъездах должны приводить в порядок сотрудники управляющей компании за счет средств, которые вносятся на содержание общедомового имущества», — говорится в сообщении.