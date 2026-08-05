На региональных дорогах Подмосковья установили более 70 светофоров
73 светофора установили на региональных дорогах в 17 округах Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Всего в этом году в Подмосковье планируется внедрение свыше 190 светофоров. На данный момент на региональной сети уже работают 50 новых светофоров типа Т-7 и 23 светофора типа Т-1. Светофоры помогают регулировать дорожное движение и защищают пешеходов», — отметил глава Минтранса региона Марат Сибатулин.Он добавил, что места установки светофоров определяются на основе показателей аварийности и анализа дорожного трафика.