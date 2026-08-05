В фестивале «Я активный» в Дмитрове приняли участие долголеты из 11 округов

05 августа 2026, 14:01

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Второй областной фестиваль здоровья «Я активный» для пожилых жителей Подмосковья провели на стадионе «Локомотив» в Дмитрове во вторник, 4 августа. В нём приняли участие члены клубов «Активное долголетие» из 11 округов. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.





На фестивале работали разные спортивные площадки. Гости смогли поиграть в настольный теннис, петанк, парковый и паттерн-гольф, корнхолл и кёрлинг, а также заняться йогой и суставной гимнастикой. Кроме того, в программу вошли творческие мастер-классы и интеллектуальные игры.





«Я впервые приняла участие в таком фестивале. Самое главное здесь — это движение, настроение и общение. Когда вокруг столько единомышленников, появляется желание пробовать что-то новое», — рассказала участница проекта «Активное долголетие» Татьяна Васильевна.