На региональных дорогах Подмосковья включили 21 км нового наружного освещения
В Московской области включили освещение на 13 участках региональных дорог протяжённостью более 21,5 км. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Работы провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«В 10 городских и муниципальных округах Подмосковья включили 13 новых линий наружного освещения. Это повысит безопасность дорожного движения в тёмное время суток, сделает комфортнее передвижение жителей и гостей региона. Особое внимание уделили участкам дорог, ведущим к социально значимым объектам, – медицинским и образовательным учреждениям, остановкам общественного транспорта, местам отдыха», – рассказали в ведомстве.Наибольший объём освещения подключили в муниципальном округе Истра – более 5 км. В Одинцовском округе включили свыше 3,2 км. В городском округе Мытищи осветили 2,1 км. Новые линии наружного освещения также подключили на региональных дорогах Серпухова, Лыткарина, Дмитрова, Подольска, Клина и Сергиева Посада.
В ведомстве добавили, что до конца года планируется включить освещение и на других объектах.