На региональных дорогах в 12 округах Подмосковья отремонтировали знаки
Повреждённые и отсутствующие знаки отремонтировали и восстановили специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в 12 округах Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Знаки привели порядок в рамках работ по летнему содержанию дорог.
«В городах дорожные знаки починили на Железнодорожной улице в Кубинке, на улицах Праволинейная и Дугина в Жуковском, на проспекте Мира во Фрязине, на улице Селезнёва в Мытищах, на Хлебозаводской улице в Ивантеевке, на Пушкинской улице в Дмитрове, на Пятницком шоссе в Солнечногорске, на Белопесоцкой улице в Супине и на улице Переяслав-Хмельницкого в Можайске», — говорится в сообщении.Кроме того, обновлённые знаки вернулись на свои места на дорогах в посёлке Новая Ольховка Наро-Фоминского округа, в селе Старая Ситня округа Ступино, в деревне Ново в округе Щёлково, в посёлке Обухово Богородского округа и в посёлке Жилино под Солнечногорском.