На региональных дорогах в десяти округах Подмосковья починили светофоры
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Неисправные светофоры починили специалисты Мосавтодора на региональных дорогах Московской области, работы прошли на территории десяти округов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В городах работы провели на 28-м километре Каширского шоссе в Видном, на Волковском шоссе в Мытищах, на Московской улице в Можайске, на Первомайской улице в Долгопрудном, на Ново-Никольской улице в Подольске, на проспекте Конструктора Селезнёва в Дубне, на улице Пушкина в Луховицах и на улице Чистова в Подольске», — говорится в сообщении.В малых населённых пунктах светофоры отремонтировали на Западном объезде Сергиева Посада и на Лыткаринском шоссе у остановки «Волкуша» в Лыткарине.