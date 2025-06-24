На региональных дорогах в десяти округах Подмосковья починили светофоры

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Неисправные светофоры починили специалисты Мосавтодора на региональных дорогах Московской области, работы прошли на территории десяти округов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



«В городах работы провели на 28-м километре Каширского шоссе в Видном, на Волковском шоссе в Мытищах, на Московской улице в Можайске, на Первомайской улице в Долгопрудном, на Ново-Никольской улице в Подольске, на проспекте Конструктора Селезнёва в Дубне, на улице Пушкина в Луховицах и на улице Чистова в Подольске», — говорится в сообщении.
В малых населённых пунктах светофоры отремонтировали на Западном объезде Сергиева Посада и на Лыткаринском шоссе у остановки «Волкуша» в Лыткарине.
Лев Каштанов

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