Подмосковье вошло в число лидеров Всероссийского голосования по благоустройству

24 июня 2025, 17:13

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Объекты в Люберцах, Подольске и Химках стали лидерами Всероссийского голосования по благоустройству. Оно прошло в пятый раз.





Проголосовать можно было онлайн с помощью QR-кода на сайте, а также с помощью волонтёров Подмосковья, которые работали в общественных местах и помогали жителям.

«Благодаря поддержке президента и федерального правительства мы активно благоустраиваем общественные пространства, создаём комфортную городскую среду в населённых пунктах региона. Особенно важно вовлечение в процесс жителей. Всероссийское голосование – хорошая возможность поучаствовать в жизни региона и муниципалитета, внести свою лепту в обновление любимого парка, сквера или набережной. Итоги голосования показали, что в Московской области много неравнодушных жителей», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«В опросе приняли участие более 777 тыс. человек, больше всего – в Балашихе, Одинцовском, Люберцах, Подольске и Раменском округах. Спасибо всем, кто поддержал перемены для наших территорий. Если в целом говорить о программе, то с 2021-го жители выбрали в Подмосковье 222 приоритетных объекта, из них 110 мы уже благоустроили», – добавил губернатор.

«В этом году на конкурс было представлено 289 территорий из всех 54 подмосковных округов. Объекта, набравшие самое большое количество голосов в каждом из муниципалитетов, начнём благоустраивать в будущем году», – заключил Воробьёв.