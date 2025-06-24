Подмосковье вошло в число лидеров Всероссийского голосования по благоустройству
Объекты в Люберцах, Подольске и Химках стали лидерами Всероссийского голосования по благоустройству. Оно прошло в пятый раз.
Проголосовать можно было онлайн с помощью QR-кода на сайте, а также с помощью волонтёров Подмосковья, которые работали в общественных местах и помогали жителям.
«Благодаря поддержке президента и федерального правительства мы активно благоустраиваем общественные пространства, создаём комфортную городскую среду в населённых пунктах региона. Особенно важно вовлечение в процесс жителей. Всероссийское голосование – хорошая возможность поучаствовать в жизни региона и муниципалитета, внести свою лепту в обновление любимого парка, сквера или набережной. Итоги голосования показали, что в Московской области много неравнодушных жителей», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Как подчеркнул глава региона, в этом году Подмосковье стало одним из лидеров по числу голосовавших.
«В опросе приняли участие более 777 тыс. человек, больше всего – в Балашихе, Одинцовском, Люберцах, Подольске и Раменском округах. Спасибо всем, кто поддержал перемены для наших территорий. Если в целом говорить о программе, то с 2021-го жители выбрали в Подмосковье 222 приоритетных объекта, из них 110 мы уже благоустроили», – добавил губернатор.В качестве примеров он привёл усадьбу «Раменское», «Стахановский берег» в Электрогорске, площадь Тимофеева в Бронницах, Парк Ветеранов в Мытищах, набережную реки Осётр в Зарайске.
«В этом году на конкурс было представлено 289 территорий из всех 54 подмосковных округов. Объекта, набравшие самое большое количество голосов в каждом из муниципалитетов, начнём благоустраивать в будущем году», – заключил Воробьёв.Абсолютным лидером стал Красковский карьер в Люберцах, который получил почти 28 тыс. голосов. Там создадут тематический парк, обустроят набережную и зону отдыха, оборудуют освещение.
Более 25,8 тыс. голосов набрал Славянский бульвар в Подольске. Этот живописный объект с фонарями, лавочками и игровыми площадками расположен на улице Тепличной между ул. Подольской и Храмом святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Проект благоустройства предусматривает размещение малых архитектурных форм, замену пешеходной плитки, установку новых лавочек и урн, модернизацию детского игрового пространства, создание спортивной зоны с тренажёрами.
Замыкает тройку лидеров городской парк «Дубки» в Химках. За него отдали голоса более 23,8 тыс. человек. В последний раз объект реконструировали в 2016 году. Теперь там отремонтируют дорожно-тропиночную сеть, установят детские игровые площадки, оборудуют системы видеонаблюдения и звукоусиления, обновят скамейки и урны. На территории появятся новые зелёные насаждения.
Узнать итоги голосования в Подмосковье можно по ссылке.
Всероссийское голосование по благоустройству было организовано в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в нацпроект «Инфраструктура для жизни».