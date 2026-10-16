Жителям Подмосковья рассказали, как распознать звонок от псевдосотрудников банка

16 октября 2026, 16:17

оригинал Фото: Медиабанк.рф

Злоумышленники продолжают использовать схему со звонками, представляясь сотрудниками службы безопасности финансовых организаций. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.





Мошенники пытаются вызвать у потенциальной жертвы панику. Они заявляют о попытке хищения денег, подозрительных операциях или оформлении кредита на имя жертвы. При этом они требуют принять решение немедленно.

«При подозрительном вызове нужно немедленно прервать разговор и не поддаваться давлению. Никогда не называйте коды из SMS и пароли. Не устанавливайте на телефон сторонние приложения по указке звонящего. Ни в коем случае не переводите средства на несуществующие «безопасные счета», – посоветовали в ГУРБ.