В генетическом криобанке в Подольске собрали 130 тысяч образцов с/х животных
Около 130 тысяч генетических образцов сельскохозяйственных животных собрали в Федеральном исследовательском центре животноводства им. Л.К. Эрнста в Подольске за последние три года. Работа направлена на обеспечение продовольственной безопасности страны, что является одним из важнейших направлений Народной программы «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.
Для сбора материала сотрудники исследовательского центра выезжают в разные регионы страны — от Краснодарского края до Якутии.
«Мы сохраняем образцы тех пород, которые находятся на грани исчезновения или обладают специфическими характеристиками. Это семя быков, соматические клетки, преимущественно от коров, эмбрионы, материалы птиц», — рассказал младший научный сотрудник Дмитрий Рудиянов.Привлекать молодых учёных в регион помогают программы поддержки, в том числе — «Социальная ипотека». По её правилам основное тело жилищного займа в течение десяти лет выплачивается из бюджета Московской области, а хозяин квартиры вносит только проценты по кредиту. Соципотека также входит в Народную программу партии.
Кроме того, в Подмосковье создаются максимально благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Это даёт ощутимые результаты.
«В агропромышленной сфере реализованы более 100 проектов, созданы 11 тысяч рабочих мест. Основные инвестиции направлены на модернизацию теплиц и животноводство», — отметил депутат Мособлдумы Виктор Щукин.Он также напомнил, что по Народной программе сельхозпредприятиям доступны около 40 мер поддержки.