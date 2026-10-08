В генетическом криобанке в Подольске собрали 130 тысяч образцов с/х животных

08 октября 2026, 16:50

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Около 130 тысяч генетических образцов сельскохозяйственных животных собрали в Федеральном исследовательском центре животноводства им. Л.К. Эрнста в Подольске за последние три года. Работа направлена на обеспечение продовольственной безопасности страны, что является одним из важнейших направлений Народной программы «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.





Для сбора материала сотрудники исследовательского центра выезжают в разные регионы страны — от Краснодарского края до Якутии.





«Мы сохраняем образцы тех пород, которые находятся на грани исчезновения или обладают специфическими характеристиками. Это семя быков, соматические клетки, преимущественно от коров, эмбрионы, материалы птиц», — рассказал младший научный сотрудник Дмитрий Рудиянов.

«В агропромышленной сфере реализованы более 100 проектов, созданы 11 тысяч рабочих мест. Основные инвестиции направлены на модернизацию теплиц и животноводство», — отметил депутат Мособлдумы Виктор Щукин.