Загруженность дорог в Подмосковье утром 9 октября составила четыре балла

09 октября 2026, 09:05

оригинал Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 9 октября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные сложности с проездом отмечаются на 11 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Заторы отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Новорижское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.