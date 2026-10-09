Загруженность дорог в Подмосковье утром 9 октября составила четыре балла
На четыре балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 9 октября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные сложности с проездом отмечаются на 11 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Заторы отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Новорижское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию, воздерживаться от резкого маневрирования, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.