На региональных дрогах Московской области строят 26 тротуаров
Строительство 26 тротуаров общей протяжённостью 16 километров ведётся на региональных дорогах в 16 округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы ведутся в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Всего в 2026 году на региональной сети дорог планируется построить свыше 120 новых тротуаров общей протяжённостью 80 км. 23 километра из них уже построили», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Самым протяжённым участком станет тротуар в деревне Курганье округа Домодедово: его длина составит 2,3 километра. Кроме того, тротуары протяжённостью 1,6 км появятся в округах Балашиха и Истра.
Выполнить годовую программу по строительству тротуаров планируется в октябре.