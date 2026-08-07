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На региональных дрогах Московской области строят 26 тротуаров

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Строительство 26 тротуаров общей протяжённостью 16 километров ведётся на региональных дорогах в 16 округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Работы ведутся в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Всего в 2026 году на региональной сети дорог планируется построить свыше 120 новых тротуаров общей протяжённостью 80 км. 23 километра из них уже построили», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
Самым протяжённым участком станет тротуар в деревне Курганье округа Домодедово: его длина составит 2,3 километра. Кроме того, тротуары протяжённостью 1,6 км появятся в округах Балашиха и Истра.

Выполнить годовую программу по строительству тротуаров планируется в октябре.
Лев Каштанов

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