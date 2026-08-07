Воспитательно-образовательный комплекс в посёлке Октябрьский откроют в 2027 году
Глава Люберец Владимир Волков провёл встречу с жителями посёлка Октябрьский в формате выездной администрации. Об этом рассказали в пресс-службе руководства городского округа.
Встреча состоялась в лесопарке «Лесная опушка». Участие в ней также приняли депутат Мособлдумы Лидия Антонова и представители депутатского корпуса округа.
«Посёлок заметно преображается, жители отмечают позитивные изменения. В июне губернатор Андрей Воробьёв запустил движение по финальному участку трассы ЮЛА на территории округа. Этот проект, поддержанный президентом, существенно улучшит дорожную обстановку в посёлке. В Октябрьском идёт строительство современного воспитательно-образовательного комплекса в составе школы на 1500 мест и детсада на 200 воспитанников. Открытие запланировано на будущий год», – рассказали в администрации.
По просьбам жителей при поддержке губернатора ведётся реализация второй очереди благоустройства лесопарка «Лесная опушка».
«Приводим в порядок дороги, делаем уютнее дворы. И всё это – только в диалоге с нашими жителями. Выездные администрации – одна из эффективнейших площадок», – отметил Волков.Жители задали вопросы по работе управляющих компаний, капремонту, благоустройству и другим важным темам.