Воспитательно-образовательный комплекс в посёлке Октябрьский откроют в 2027 году

07 августа 2026, 17:40

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Глава Люберец Владимир Волков провёл встречу с жителями посёлка Октябрьский в формате выездной администрации. Об этом рассказали в пресс-службе руководства городского округа.





Встреча состоялась в лесопарке «Лесная опушка». Участие в ней также приняли депутат Мособлдумы Лидия Антонова и представители депутатского корпуса округа.

«Посёлок заметно преображается, жители отмечают позитивные изменения. В июне губернатор Андрей Воробьёв запустил движение по финальному участку трассы ЮЛА на территории округа. Этот проект, поддержанный президентом, существенно улучшит дорожную обстановку в посёлке. В Октябрьском идёт строительство современного воспитательно-образовательного комплекса в составе школы на 1500 мест и детсада на 200 воспитанников. Открытие запланировано на будущий год», – рассказали в администрации.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

«Приводим в порядок дороги, делаем уютнее дворы. И всё это – только в диалоге с нашими жителями. Выездные администрации – одна из эффективнейших площадок», – отметил Волков.