На региональном портале оформили 600 пропусков для проезда грузовиков по МКАД

09 апреля 2026, 22:55

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

На подмосковный портал госуслуг с начала года поступило более 600 заявлений на оформление пропуска для передвижения грузовиков по МКАД. Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Владельцам грузового транспорта свыше 3,5 тонн необходимо оформлять пропуск для транзитного проезда по автодороге. Услуга доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Транспорт» – «Разрешения».

«Пропуск можно оформить, если грузовой автомобиль следует к месту стоянки или перевозит продукты, лекарства и другие грузы для организаций Москвы и Подмосковья. При подаче заявления нужно выбрать тип пропуска. «Дневной пропуск» действует с 7 до 23 часов, «Ночной пропуск» – с 23 до 7. Также следует указать срок действия – до года или до пяти дней, если это разовый пропуск», – пояснили в ведомстве.