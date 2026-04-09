Подмосковный регпортал принял свыше 400 заявок на регистрацию соцпредприятий

09 апреля 2026, 22:33

оригинал Фото: mediabankmo.ru

На региональный портал Подмосковья с начала года поступило более 400 заявок на внесение субъектов малого и среднего предпринимательства в Реестр социальных предприятий региона. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Услуга «Признание субъекта МСП социальным предприятием» предоставляется бесплатно. Она доступна на портале в разделе «Бизнесу» – «Бизнес» – «Поддержка МСП». Статус социального предприятия необходимо подтверждать каждый год.

«Получить такой статус могут юрлица и индивидуальные предприниматели, работающие с социально уязвимыми категориями граждан; предприятия, на которых трудятся социально незащищённые граждане; занимающиеся социально значимой деятельностью в области образования, медицины, культуры», – напомнили в министерстве.