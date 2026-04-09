Подмосковный регпортал принял свыше 400 заявок на регистрацию соцпредприятий
На региональный портал Подмосковья с начала года поступило более 400 заявок на внесение субъектов малого и среднего предпринимательства в Реестр социальных предприятий региона. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Услуга «Признание субъекта МСП социальным предприятием» предоставляется бесплатно. Она доступна на портале в разделе «Бизнесу» – «Бизнес» – «Поддержка МСП». Статус социального предприятия необходимо подтверждать каждый год.
«Получить такой статус могут юрлица и индивидуальные предприниматели, работающие с социально уязвимыми категориями граждан; предприятия, на которых трудятся социально незащищённые граждане; занимающиеся социально значимой деятельностью в области образования, медицины, культуры», – напомнили в министерстве.Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму заявления. Решение поступит в личный кабинет заявителя.