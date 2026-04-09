О внедрении ИИ в Подмосковье рассказали на международной конференции

09 апреля 2026, 21:23

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Опыт внедрения в Подмосковье искусственного интеллекта представили на международной конференции в области экономики данных и технологий ИИ Data Fusion 2026. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления, информационных технологий и связи Московской области.





Конференция состоялась в Москве. На неё собрались представители власти, бизнеса и экспертного сообщества.

«На сессии «Массовое внедрение ИИ в России: мечты или близкая реальность?» выступил начальник службы оптимизации процессов обратной связи ИТ-компании «МАКСИМУМ» Роман Козлов. Он рассказал о развитии технологий искусственного интеллекта в Московской области, раскрыл эффект цифровой трансформации в разных сферах – от управления городской средой до транспорта, ЖКХ и госуслуг», – рассказали в ведомстве.