О внедрении ИИ в Подмосковье рассказали на международной конференции
Опыт внедрения в Подмосковье искусственного интеллекта представили на международной конференции в области экономики данных и технологий ИИ Data Fusion 2026. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления, информационных технологий и связи Московской области.
Конференция состоялась в Москве. На неё собрались представители власти, бизнеса и экспертного сообщества.
«На сессии «Массовое внедрение ИИ в России: мечты или близкая реальность?» выступил начальник службы оптимизации процессов обратной связи ИТ-компании «МАКСИМУМ» Роман Козлов. Он рассказал о развитии технологий искусственного интеллекта в Московской области, раскрыл эффект цифровой трансформации в разных сферах – от управления городской средой до транспорта, ЖКХ и госуслуг», – рассказали в ведомстве.Отдельное внимание уделили порталу «Цифровой регион». Это платформа для тиражирования цифровых решений и успешных практик в другие регионы, взаимодействия государства и ИТ-бизнеса.
Как напомнили в министерстве, в Московской области реализуют более 60 проектов с искусственным интеллектом по восьми главным направлениям. Информацию о них можно найти на портале «Цифровой регион».