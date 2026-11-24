24 ноября 2026, 15:15

оригинал Фото: Медиасток.РФ

Индивидуальные предприниматели Московской области теперь могут подать на региональном портале заявление на регистрацию коллективного договора или соглашения. Об этом рассказали в пресс‑службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.





Раньше эта услуга была доступна только юрлицам.

«Чтобы максимально упростить оформление, в электронную форму заявления внедрили автоматический расчёт процента сотрудников, состоящих в профсоюзе. А специальная экспертная система в карточке услуги поможет подобрать параметры для подачи заявки – достаточно ответить на несколько вопросов», – пояснили в ведомстве.