На региональном портале расширили возможности для предпринимателей Подмосковья
Индивидуальные предприниматели Московской области теперь могут подать на региональном портале заявление на регистрацию коллективного договора или соглашения. Об этом рассказали в пресс‑службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Раньше эта услуга была доступна только юрлицам.
«Чтобы максимально упростить оформление, в электронную форму заявления внедрили автоматический расчёт процента сотрудников, состоящих в профсоюзе. А специальная экспертная система в карточке услуги поможет подобрать параметры для подачи заявки – достаточно ответить на несколько вопросов», – пояснили в ведомстве.Там напомнили, что коллективный договор фиксирует условия труда, социальные гарантии и бонусы для сотрудников. Для работодателя это способ привлечь специалистов, а для работников – получать дополнительные гарантии и делать условия работы комфортнее.
Подать заявление можно на региональном портале. Услуга бесплатная, срок предоставления – 11 рабочих дней. В случае положительного решения уведомление о регистрации договора или соглашения появится в личном кабинете заявителя.