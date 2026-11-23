23 ноября 2026, 22:35

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Малые и средние предприятия Московской области за три квартала текущего года привлекли на реализацию инвестпроектов 1,67 млрд рублей льготного финансирования. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья со ссылкой на данные Корпорации МСП.





Льготную программу кредитования реализуют Банк России, Минэкономразвития страны и Корпорация МСП.

«За девять месяцев этого года подмосковные предприниматели привлекли почти 1,7 млрд рублей льготных кредитов под инвестиционные проекты. Программа позволяет бизнесу получать финансирование на выгодных условиях, модернизировать действующие производства, приобретать оборудование и расширять мощности. Особенно востребована такая поддержка у промышленных предприятий, которые реализуют проекты по развитию и технологическому обновлению», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.