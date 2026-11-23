Подмосковный бизнес привлёк 1,7 млрд рублей льготных кредитов под инвестпроекты
Малые и средние предприятия Московской области за три квартала текущего года привлекли на реализацию инвестпроектов 1,67 млрд рублей льготного финансирования. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья со ссылкой на данные Корпорации МСП.
Льготную программу кредитования реализуют Банк России, Минэкономразвития страны и Корпорация МСП.
«За девять месяцев этого года подмосковные предприниматели привлекли почти 1,7 млрд рублей льготных кредитов под инвестиционные проекты. Программа позволяет бизнесу получать финансирование на выгодных условиях, модернизировать действующие производства, приобретать оборудование и расширять мощности. Особенно востребована такая поддержка у промышленных предприятий, которые реализуют проекты по развитию и технологическому обновлению», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По итогам трёх кварталов 2026 года общий объём финансирования, привлечённого малым и средним бизнесом в рамках программы, составил 31,3 млрд рублей. Это на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число получателей поддержки выросло более чем в два раза.